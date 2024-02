I migliori Merlot in purezza dal Canton Ticino al Lazio premiati dal Gambero Rosso

La classifica dei migliori vini rossi italiani del 2024

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il, originario del Bordolese, è stato il primo vitigno francese ad essere impiantato su larga scala in Italia dopo l’epidemia della filossera. Si è diffuso particolarmente in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Trentino, e successivamente anche in Lombardia, nele in Campania, quindi in Toscana e in Umbria. Dalsi ottiene un vino di colorerubino intenso, dai profumi intensi e vinosi di frutta rossa, foglie di tabacco e viola, che con la maturazione sfumano verso toni più delicati e fini (di fieno falciato, di vegetali, di burro); al palato spicca la componente alcolica. Nonostante la struttura robusta, è un vino di una certa morbidezza sin da giovane, caldo, ricco e vellutato, non molto tannico. Il vitigno è molto adattabile ai diversi tipi di suolo, ed è assai produttivo. Questi due ...