I migliori film storici da vedere in streaming

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In attesa che a marzo arrivino Napoleon (su Apple Tv+) e il responso degli Oscar 2024 sul migliordel 2023 (che potrebbe essere Oppenheimer), diamo un’occhiata aipiù belli dain. In mezzo al termine “” si assiepano diverse sfumature che possono comprendere daidi guerra ai titoli in costume, fino ai biopic che raccontano figure che hanno segnato la storia, come L’ora più buia con Gary Oldman nei panni di Winston Churchill o Malcom X di Spike Lee, con Denzel Washington. Ecco i 12 titoli più belli disponibili online: Oppenheimer di Christopher Nolan (2023) Cillian Murphy dans Oppenheimer de Christopher Nolan. Cillian Murphy in Oppenheimer © Universal PicturesPotevamo lasciare a bocca asciutta Christopher Nolan? No, e ...

Migliori film da vedere su Netflix | Febbraio 2024 - TheGameTV vi propone una lista di 10 film da vedere su Netflix ! Il catalogo è in continuo aggiornamento e accettiamo proposte per i prossimi mesi! Scrivici –> ... (thegametv)

Garrone, il mio film capito dalla comunità afro-americana: Matteo Garrone ha ritirato il primo riconoscimento statunitense per Io, Capitano. Il film, che il 10 marzo corre per l'Oscar al miglior film internazionale, è stato premiato ieri sera dalla Afro ... ansa

Helen Mirren, gli Oscar e gli snobbati: «Non ci ricordiamo nemmeno chi ha vinto due anni fa»: Prendersela perché non si è ricevuta una candidatura agli Oscar (o, come si dice in gergo, si è stati “snobbati” dall’Academy) Per Helen Mirren, che di Oscar ne ha vinto uno per la sua ... rollingstone

Midnight in the Switchgrass IN STREAMING: 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ... mymovies