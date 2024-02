I miei viaggi in Russia e nel Kurdistan iracheno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Negli anni mi è capitato diare in paesi di cui nel mondo occidentale si sa poco o non si parla affatto. Su una bicicletta, con le mie gambe, in autostop o su mezzi di fortuna ho sempre amato visitare questi posti ‘sul campo’, calandomi nella cultura locale, entrando in sintonia con le persone che li abitano e cercando di raccogliere le loro storie a noi spesso sconosciute. Trasmettere molti di questi racconti é per me il modo migliore per ringraziarli della loro ospitalità e dei tanti loro ‘ricordati di me’ o ‘racconta la mia storia quando tornerai in Italia’". Sono le parole di Michelangerlo Vignoli, 28enne alfonsinese, da anni grande appassionato di lunghi ed affascinantisia a piedi che soprattutto in bicicletta. Stasera alle 20.30 nella sede della Pubblica Assistenza Città delle Alfonsine al civico 2 di via Cattaneo, sarà il ...