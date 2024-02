I giocatori del Real Madrid dormono su materassi da 55 000 euro

I giocatori del Real Madrid dormono su un materasso che costa 55.000 euro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Idelsu un materasso da 55.000. E’ questo il prezzo dello strapunto prodotto da Vispring, un marchio storico, a tal punto che forniva le cabine di lusso del Titanic e della Queen Mary. Il distributore spagnolo Alfonso Del Saz, rintracciato da Marca, illustra i vantaggi di dormire in giacigli così costosi: “I calciatori trovano una maggiore velocità di recupero in un materasso che allevia la pressione sul sistema muscolo-scheletrico e facilita il recupero metabolico attraverso un maggiore comfort, temperatura e umidità vicine ai valori fisiologici”. Poi, senza fare nomi, spiega: “Un giocatore ha preso due120×220, un altro ha preso dei letti grandi, quindi abbiamo cambiato tutti iche aveva in casa”. Si tratta del ...