I flirt | le foto in spiaggia | le accuse | la propaganda russa contro la vedova di Navalny

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Yulia Navalnaya ha annunciato al sua intenzione di continuare la battaglia del marito, morto in carcere il 16 febbraio. I media e la macchina della disinformazione del Cremlino si sono subito attivati per screditarla

Yulia Navalnaya, bufera social sulla moglie di Navalny: “Ecco i flirt della vedova allegra”: Dopo la morte di Alexei Navalny, sembra ormai certo che toccherà alla moglie Yulia Navalnaya prendere il suo posto. La giovane e avvenente donna viene già ... thesocialpost

“Ecco i flirt di Navalnaya”: la campagna di Putin contro la “Vedova allegra”: La foto scattata a Jurmala, in Lettonia ... Chichvarkin non è l’unico flirt extraconiugale che viene attribuito a Navalnaya. Diversi siti che fanno capo alla macchina della propaganda russa in Europa ... repubblica