“Ho ucciso io David Rossi”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 . Nella tragica vicenda del manager Mps precipitato dalla sua finestra della sede della banca di piazza Salimbeni a Siena ormai 11 anni fa, il 6 marzo del 2013, spunta un presunto killer che si è auto attribuito l’omicidio. Si tratta di Giane De Pau, alla sbarra a Roma per l’assassinio di tre prostitute (Xianrong Li, Jung Xia Yang e Marta Castano Torres) ripresi con il suo telefonino nel quartiere Prati nel novembre del 2022, a pochi passi dal tribunale penale di Roma. La rivelazione choc De Pau l’avrebbe fatta a due ufficiali di polizia giudiziaria che il 22 maggio 2019 furono a colloquio con l’uomo per altre vicende nel carcere di Regina Coeli, tali Piero Di Lorenzo e Michele Marri. De Pau è considerato uno dei picciotti, anzi il factotum del boss di camorra Michele Senese, di cui è stato persino il fidato ex ...