Ho fatto sesso con il migliore amico del mio ragazzo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Quando due persone scelgono di stare insieme, la loro decisione equivale a un patto: ci ameremo, ci aiuteremo, saremo sinceri e fedeli. Tra noi ci sarà rispetto, fiducia, passione e seduzione. Poi, però, può capitare (e capita più spesso di quanto si pensi) la fatidica sbandata: dall’autostrada dell’amore, sicura e regolare, deviamo per una stradina accidentata di cui nemmeno Maps ci dice percorso e destinazione. E di quel patto non ci ricordiamo più. Seguire quella stradina ci provoca una piacevole euforia, perché ci fa assaporare l’elettrizzante sensazione di trasgredire le regole, ignorando i “non si può” e i “non si deve” per concederci il gusto della disubbidienza. E questo può accadere sia a 19 anni come a 49: un incrocio di sguardi, un complimento, una risata, un abbraccio, se trovano il terreno adatto, possono diventare l’inizio di una relazione segreta. Se il senso di colpa ...

