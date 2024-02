Ho altro da fare | Gasparri snobba la commissione d’inchiesta su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

“Ho altro da fare”. Così Gasparri snobba la commissione d’inchiesta su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Laparlamentare sulle sparizioni diè stata approvata dal Senato più di tre mesi fa, ma non ha ancora iniziato le sue indagini. Per farlo serve che ogni partito indichi ai presidenti delle Camere quali deputati e senatori ne faranno parte...

Ecco i giocatori che potrebbero essere protagonisti nel weekend di campionato: L'Udinese è senza dubbio un avversario ostico, ma la difesa dei friulani è tutt’altro che invalicabile e pertanto crediamo che Messias possa fare bene. Che parta titolare o dalla panchina, questa ... gazzetta

Gianduiotto: un altro fondamentale passo in avanti verso l’Igp: Antonio Borra: "Anche Lindt ha dato l'ok. Siamo soddisfatti come Comitato, ma deve esserlo anche il Consorzio Nocciola di Piemonte Igp" ... myfruit

Fedez lascia Chiara Ferragni per preparare la sfilata e ‘fare compagnia alla Dona’: “Posso mettere gli accessori a un vestito Versace”: Proprio in queste ore i rumors sulla fine della storia d’amore tra Fedez e Ferragni stanno facendo il giro del web. Non sappiamo se si tratti di una trovata pubblicitaria (l’ennesima) in un momento di ... ilriformista