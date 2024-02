Highlights e gol Torino-Lazio 0-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Serie A: in campo Torino-Lazio, recupero della 21esima giornata

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per il recupero della ventunesima giornata del match del campionato di. Grande partenza per i ragazzi di Ivan Juric che vanno vicinissimi al gol dell’1-0 dopo pochi minuti, ma il tiro di Sanabria si infrange sul palo. Ilspinge sull’acceleratore e crea almeno altre due palle gol nette, con Provedel protagonista. Lanon riesce a costruire gioco, ma ha il merito di saper soffrire. Nella ripresa il match cambia ed il cinismo dei biancocelesti indirizza la partita: prima il piattone di Guendouzi, poi il tiro preciso di Cataldi fissano il punteggio sullo 0-2. Sarri si riporta a -5 dalla Champions League, per iluno stop ...

