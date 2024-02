Vitale (UniPa): "In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia"

Vitale (UniPa) : "In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia" - Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "In 15 anni in Italia sono stati registrati oltre 74mila ricoveri per Herpes zoster , di cui 30.891 come diagnosi principale e più di ... (iltempo)

Vitale (UniPa) : "In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia" - Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "In 15 anni in Italia sono stati registrati oltre 74mila ricoveri per Herpes zoster , di cui 30.891 come diagnosi principale e più di ... (ilgiornaleditalia)

Vitale (UniPa): "In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia": "In 15 anni in Italia sono stati registrati oltre 74mila ricoveri per Herpes zoster, di cui 30.891 come diagnosi principale e più di 43mila come diagnosi secondaria. Tuttavia, come dimostrano i dati ... adnkronos

Herpes zoster tra falsi miti e lacune, 2 su 10 non conoscono la malattia: Sono alcuni dei dati emersi da un sondaggio globale promosso da Gsk in occasione della Shingles awareness week, settimana internazionale di sensibilizzazione sull'Herpes zoster (26 febbraio-3 marzo), ... iltempo

Nevralgia posterpetica: Una complicazione del fuoco di Sant'Antonio, che è causata dalla riattivazione del virus dell'herpes zoster. I trattamenti possono aiutare a gestire le condizioni per le quali non è nota una cura ... msn