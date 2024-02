Vitale (UniPa): "In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia"

Herpes zoster tra falsi miti e lacune, 2 su 10 non conoscono la malattia (Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Almeno 2 persone su 10 non sanno cosa sia il Fuoco di Sant'Antonio e una su 2 dice di saperne poco. Eppure, quasi 2 su 3 conoscono altri che ne hanno sofferto e il 12% l'ha addirittura avuto. Sono alcuni dei dati emersi da un sondaggio globale promosso da Gsk in occasione della Shingles awareness week, settimana internazionale di sensibilizzazione sull'Herpes zoster (26 febbraio-3 marzo), una campagna condotta dall'azienda farmaceutica in collaborazione con la Federazione internazionale sull'invecchiamento (Ifa). Obiettivo: aumentare la consapevolezza e affrontare la mancanza di conoscenze sui rischi e sull'impatto dell'Herpes zoster. L'indagine online ha intervistato 3.500 adulti di età pari o superiore a 50 anni provenienti da 12 Paesi (Cina, Stati Uniti, Germania, ... Leggi tutta la notizia su iltempo (Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Almeno 2 persone su 10 non sanno cosa sia il Fuoco di Sant'Antonio e una su 2 dice di saperne poco. Eppure, quasi 2 su 3altri che ne hanno sofferto e il 12% l'ha addirittura avuto. Sono alcuni dei dati emersi da un sondaggio globale promosso da Gsk in occasione della Shingles awareness week, settimana internazionale di sensibilizzazione sull'(26 febbraio-3 marzo), una campagna condotta dall'azienda farmaceutica in collaborazione con la Federazione internazionale sull'invecchiamento (Ifa). Obiettivo: aumentare la consapevolezza e affrontare la mancanza di conoscenze sui rischi e sull'impatto dell'. L'indagine online ha intervistato 3.500 adulti di età pari o superiore a 50 anni provenienti da 12 Paesi (Cina, Stati Uniti, Germania, ...

Notizie Correlate

Vitale (UniPa) : "In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia" - Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "In 15 anni in Italia sono stati registrati oltre 74mila ricoveri per Herpes zoster , di cui 30.891 come diagnosi principale e più di ... (iltempo)

Vitale (UniPa) : “In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia” - Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) – “In 15 anni in Italia sono stati registrati oltre 74mila ricoveri per Herpes zoster , di cui 30.891 come diagnosi principale e più di ... (calcioweb.eu)

Herpes zoster tra falsi miti e lacune - 2 su 10 non conoscono la malattia - Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) – Almeno 2 persone su 10 non sanno cosa sia il Fuoco di Sant’Antonio e una su 2 dice di saperne poco. Eppure, quasi 2 su 3 conoscono ... (calcioweb.eu)

Altre Notizie

Vitale (UniPa): "In 15 anni 74mila ricoveri per Herpes zoster in Italia": "In 15 anni in Italia sono stati registrati oltre 74mila ricoveri per Herpes zoster, di cui 30.891 come diagnosi principale e più di 43mila come diagnosi secondaria. Tuttavia, come dimostrano i dati ... adnkronos Herpes zoster tra falsi miti e lacune, 2 su 10 non conoscono la malattia: Sono alcuni dei dati emersi da un sondaggio globale promosso da Gsk in occasione della Shingles awareness week, settimana internazionale di sensibilizzazione sull'Herpes zoster (26 febbraio-3 marzo), ... iltempo Nevralgia posterpetica: Una complicazione del fuoco di Sant'Antonio, che è causata dalla riattivazione del virus dell'herpes zoster. I trattamenti possono aiutare a gestire le condizioni per le quali non è nota una cura ... msn

Video di Tendenza