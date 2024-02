Helguera | «A Madrid meglio Mbappé di Haaland»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ivan, ex difensore del Real, ha parlato ad As del mercato dei blancos con il possibile arrivo diIvan, ex difensore del Real, ha parlato ad As del mercato dei blancos con il possibile arrivo di. Le sue dichiarazioni: ANCELOTTI – «Senza dubbio. Ancelotti, anche per la tappa precedente, ha dato molto al. Zidane è stato addestrato e ha seguito la sua scia. Per quello che Ancelotti ha fatto per il club meriterebbe un monumento». MBAPPE’-– «Entrambi sono molto buoni, ma penso chesia più valido per il. Può giocare sulla fascia, come centravanti e anche come centrocampista se vuoi.no. E’ un centravanti e basta. ...