Hamsik: «Mi rivedo in Zielinski, è un talento puro, un grandissimo giocatore. L’Inter fa un grande affare»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Francesco Modugno ha intervistato per Sky Marek, storico capitano del Napoli, nei giorni scorsi al centro di alcune voci che lo inserivano nello staff del nuovo allenatore Francesco Calzona.già collabora con mister Calzona nella nazionale slovacca. Le dichiarazioni di. «Lo scudetto non l’ho sentito mio, ma della città che se lo merita» Modugno: «520 presenze con la maglia del Napoli, 120 gol. Solo Mertens ti ha superato…»: «Molto orgoglioso, si vede che la gente di vuole bene». M: «L’anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto, lo senti tuo? A voi mancava solo quello…» H: «Non l’ho sentito mio, ma l’ho sentito per la città che se lo merita. L’ultimo anno di Sarri è stato un peccato. Quella squadra meritava, per il calcio espresso e per l’emozione che dava a tutti». M: «Sei un simbolo di ...