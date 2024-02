Hamsik | “Dispiace vedere il Napoli in questa situazione e su Calzona…”

Hamsik: "Zielinski un vero affare per l'Inter! Futuro? Mi vedo allenatore, Napoli metà cuore"

(Di giovedì 22 febbraio 2024): ”Calzona è un allenatore di grande professionalità, in Nazionale lo amano per il modo di lavoro suo e del suo staff” Marek, ex capitano del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Queste le sue parole:: ‘Sto comodo senza cresta, mi sono abituato anche se la gente mi conosce per quella “Sto comodo senza cresta, mi sono abituato anche se la gente mi conosce per quella. Sono molto orgoglioso del record di presenze col, lo Scudetto se mi è mancato? E’ arrivato lo scorso anno (ride, ndr). Non l’ho sentito mio, ma l’ho sentito per la città che lo meritava e aspettava da anni. Peccato per l’ultimo anno con Sarri, quella squadra lo meritava lo Scudetto per il bel calcio, le emozioni che dava a tutti e per quello che abbiamo fatto in campo. ...