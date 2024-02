Napoli, Hamsik dice no: «Vedrò De Laurentiis, ma non è il momento giusto per tornare»

Hamsik al Napoli? Dice di no ma De Laurentiis ci prova – FOTO (Di giovedì 22 febbraio 2024) Resta viva la speranza per i tifosi del Napoli di vedere Marek Hamsik tornare: l’ex capitano azzurro era a pranzo con De Laurentiis. In pochissimo tempo il Napoli ha vissuto diversi cambiamenti. Due giorni fa, infatti, ha diretto il suo primo allenamento sulla panchina degli azzurri Francesco Calzona. Il tecnico calabrese è arrivato grazie al permesso della federazione slovacca. L’attuale tecnico del Napoli, infatti, mantiene il suo doppio ruolo e guiderà la Nazionale di Stanislav Lobotka anche ai prossimi europei. Francesco Calzona si è ritrovato in un vero e proprio frullatore, anche perchè il ribaltone in panchina è avvenuto molto velocemente. In pochi giorni ha avuto il tempo di svolgere solo un primo allenamento e poi si è subito tuffato nella Champions League contro il Barcellona. Gli azzurri ... Leggi tutta la notizia su spazionapoli (Di giovedì 22 febbraio 2024) Resta viva la speranza per i tifosi deldi vedere Marektornare: l’ex capitano azzurro era a pranzo con De. In pochissimo tempo ilha vissuto diversi cambiamenti. Due giorni fa, infatti, ha diretto il suo primo allenamento sulla panchina degli azzurri Francesco Calzona. Il tecnico calabrese è arrivato grazie al permesso della federazione slovacca. L’attuale tecnico del, infatti, mantiene il suo doppio ruolo e guiderà la Nazionale di Stanislav Lobotka anche ai prossimi europei. Francesco Calzona si è ritrovato in un vero e proprio frullatore, anche perchè il ribaltone in panchina è avvenuto molto velocemente. In pochi giorni ha avuto il tempo di svolgere solo un primo allenamento e poi si è subito tuffato nella Champions League contro il Barcellona. Gli azzurri ...

