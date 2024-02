Hacks | la recensione | ridere | che fatica!

Hacks, la recensione della serie comedy con Jean Smart su Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladi, la comedy con Jean Smart disponibile finalmente anche in Italia su Netflix che scherza amaramente sulla comicità odierna, mettendo a confronto due generazioni. HBO Max (ora semplicemente Max) è la piattaforma di Warner Discovery, che comprende titoli non solo HBO ma anche Warner e anche qualche serie original creata appositamente per lo streaming. Purtroppo, essendo per il momento inedita in Italia, non ha un corrispettivo diretto da noi quindi ogni titolo viaggia a sé stante, così come accade per Peacock, il servizio di NBCUniversal. È per questo che da noi molti titoli arrivano con grande (e grave) ritardo, se arrivano. Uno di questi è sicuramente, la comedy con Jean Smart che ha già fatto incetta di premi tra Emmy e Golden Globe …