Ha sbroccato perché | il gesto di Fedez che ha fatto infuriare Ferragni

Elettra Lamborghini colpita da una bottiglietta d’acqua durante un concerto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Non solo ha rivelato lo scoop gossip della fine del rapporto sentimentale della coppia più discussa del momento, i Ferragnez. Il sito di notizie Dagospia, a poche ore dalla notizia, ha aggiunto anche la ragione scatenante della rottura. Insomma, che tra Chiaranon scorresse buon sangue sin dal Sanremo 2023, con il bacio del rapper a Rosa Chemical, – e la conseguente prima forte crisi – lo si sapeva. Ma la rivista online di Roberto d'Agostino appare certa: la “goccia che avrebbetraboccare” definitivamente il “vasino” tra i due “è stata l'ospitata di Marco Travaglio al podcast Muschio Selvaggio”, diretto proprio dal giudice di X Factor. Non tanto per il direttore delQuotidiano in sé, maattaccando Selvaggia Lucarelli (che scrive sul giornale ...