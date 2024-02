Guida 8 ore per partecipare al matrimonio della collega ma dopo la messa fa un’amara scoperta | “Ecco come mi sono vendicata”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dalgalante, ad un pub scozzese con degli sconosciuti. La partecipazione di Sarah alle nozze dell’amica, con tanto di 16 ore totali di viaggio, si è rivelata una delusione. Carica di entusiasmo, la 2oenne era partita per una lunga tratta che l’avrebbe condotta nel luogofunzione. Vestito, scarpe, look. Tutto era pronto per trascorrere una bella giornata in compagnia(prossimamente) sposa. L’euforia però, si è presto spenta. Lasciati i vestiti di cambio nel B&B prenotato per l’alloggio, Sarah si è precipitata in chiesa: “Il rito religioso è stato adorabile, c’erano candele ovunque in chiesa“, ha spiegato la ragazza su Reddit. Finita lache ha consacrato l’amorecoppia di amici, l’invitata si è recata nella location scelta da marito e moglie ...