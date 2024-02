Guerra ultime notizie Hamas «libererebbe ostaggi in cambio di 3 000 detenuti» Team Navalny | «Nei documenti medici citata morte naturale»

Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 22 febbraio sulla guerra di Putin. DIRETTA

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Durante una raccolta fondi per la sua campagna elettorale, il presidente Usa, Joe Biden, ha definito il suo omologo russo Vladimir Putin un “pazzo figlio di p*****a”. Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina la notte con 10 droni kamikaze, 8 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto l’Aeronautica militare ucraina su Telegram. Le Forze di sicurezza israeliane (Idf) hanno riferito che il sistema di difesa aerea a lungo raggio Arrow ha intercettato un missile – apparentemente lanciato dai ribelli yemeniti Houthi – sul Mar Rosso che si stava dirigendo verso Israele

