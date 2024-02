Guerra Israele-Hamas | al G20 raggiunta intesa unanime per la creazione dello Stato palestinese

Israele–Hamas, media: vittime in raid su edificio Unrwa a Jabalia LIVE

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I ministri degli Esteri del G20 hanno raggiunto un accordo in sostegno delladi unin Medio Oriente. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, al termine dei lavori in corso a Rio de Janeiro. I Paesi si sono inoltre espressi per "l'apertura immediata di un accesso umanitario a Gaza che porti ad un cessate il fuoco".