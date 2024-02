Guerra in Ucraina | Parigi | Mosca ha minacciato di abbattere nostri aerei nel Mar Nero

Biden insulta Putin, Cremlino: modi da cowboy. Parigi: minacce russe ai nostri caccia sul mar Nero - Parigi: minacce russe ai nostri aerei sul mar Nero

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – Le truppe russe potrebbero spingersi fino a Kiev, “se non ora, in un'altra fase dello sviluppo di questo conflitto”, ha detto l'ex presidente Dmitry Medvedev in un'intervista a diversi media russi, tra cui la Tass. “Riguardo a Odessa - ha aggiunto Medvedev, attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale - posso semplicemente dire: Odessa, torna a casa. Questa è la nostra città, russa e della Russia”. Medvedev: “Arriveremo a Kiev”. L’Ue: “Gli serve assistenza mentale” Nella notte le forze russe hanno attaccato l'con 10 droni kamikaze, otto dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev. E oggi il governo britannico di Rishi Sunak ha annunciato un ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, prendendo di mira 50 fra individui ed entità per marcare il secondo anniversario dell'inizio della ...