Guerra in Ucraina | l’esercito russo annuncia una nuova conquista | “Liberato il villaggio di Pobeda nel Donetsk”

L'Ue approva nuove sanzioni. Muore blogger militare russo sucida accusato di "disfattismo" - Lettonia: “Aiutare i giornalisti russi indipendenti”

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Francia: le forze russe hanno minacciato di abbattere aerei militari nel Mar Nero. ... (corriere)

Roma, 22 febbraio 2024 – Le truppe russe potrebbero spingersi fino a Kiev, “se non ora, in un'altra fase dello sviluppo di questo conflitto”, ha detto l'ex ... (quotidiano)

Vittoria ucraina In Europa ci credono in pochi – Analisi Difesa: Vittoria ucraina In Europa ci credono in pochi Tra gli europei cresce il pessimismo sulle possibilità che la guerra in Ucraina veda la vittoria di Kiev nonostante la gran… Leggi ... informazione

Nuove sanzioni britanniche contro Mosca. Medvedev attacca Navalnaya: Il governo britannico di Rishi Sunak ha annunciato un ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, prendendo di mira 50 fra individui ed entità per marcare il secondo anniversario dell'inizio ... ansa

Mar Nero, la Russia alza il tiro: "Minacciati i nostri caccia", la denuncia francese: Alta tensione nei cieli con la Russia che ha minacciato di abbattere gli aerei francesi sul Mar Nero mentre sono impegnati in azioni di ... iltempo