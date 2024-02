Guendouzi e Cataldi | la Lazio vince 2-0 a Torino

Torino-Lazio 0-2: Guendouzi e Cataldi riavvicinano Sarri alla zona Champions

(Di giovedì 22 febbraio 2024)(ITALPRESS) – Labatte ilper 2-0 con i gol die può continuare a sognare la Champions, mentre ai granata non rimane che, nel match valido per il recupero della 21esima giornata di Serie A, assaggiare l'amaro sapore della sconfitta per la prima volta nel 2024. Il primo tempo è a forti tinte granata. Fin dall'avvio quando, su cross di Bellanova, Sanabria gira verso la porta colpendo in pieno il palo. Ilè più in partita rispetto alla, sono gli uomini di Juric a fare la gara e soprattutto ad avere le occasioni migliori. Prima è Zapata, di testa, a svettare ma senza inquadrare la porta, poi la stessa sorte tocca a Masina che incorna non trovando lo specchio per centimetri. In mezzo alle due occasioni, a certificare il ...

