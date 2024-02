“Guardate con chi è!” Stefano eliminato dal Grande Fratello | le immagini fuori dalla casa scatenano il pubblico

Forlì, guarda chi si vede: Bonacini: "Partita speciale, la gioco in casa"

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Miele è statonella 38esima puntata del. Al televoto il concorrente ha perso contro contro l’amica Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi, Marco Maddaloni e Federico Massaro. Beatrice, Marco e Federico sono stati i primi a salvarsi, poi è stata la volta dello scontro con Sergio D’Ottavi. I due, ricordiamo, sono entrati insieme nel corso del reality show condotto da Alfonso Signorini.Miele è risultato il concorrente meno votato dale dopo l’annuncio di Alfonso Signorini ha dovuto abbandonare definitivamente il reality-show, queste le percentuali di voto: il 27% per Beatrice Luzzi, il 24% per Marco Maddaloni, il 20% per Federico Massaro, il 16% per Sergio D’Ottavi e infine il 13% per lo stylist. >> “Non ...