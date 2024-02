Gts | Bari-Nola | nuova linea ferroviaria per collegare i 2 terminal Obiettivo | aumentare le spedizioni del 7%

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il gruppo Gts, operatore ferroviario pugliese, lancia un nuovo servizio merci perildia quello dipassando per la Calabria. Il percorso previsto sarà-Paola-Salerno-, lungo una trattaoggi utilizzata solo da treni passeggeri. Obiettivi:le, si stima un +7%, e dare una spinta alla modalità ferro-gomma per togliere dalla strada 180 camion a settimana. Al momento ci sarà un treno a settimana ma, entro fine giugno 2024, Gts conta di arrivare a 3 a settimana. Le merci interessate sono pomodoro, pasta, bevande ma anche siderurgia e packaging. Fabio Piliego, direttore commerciale Gts Spa, dichiara: “ladiretta ...

