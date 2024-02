Greta Cianfano, intervista all’Hostess di Avanti un altro 2024: “Vi spiego come è nato il personaggio dell’Hostess. Amici è stata un’esperienza intensa”

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è l’Hostess del Salottino diun. La new entry del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis ha il compito di fare domande di geografia ai concorrenti. Oltre a ricoprire questo ruolo,ha partecipato anche all’ultima edizione di Ciao Darwin. In molti però non sanno che la ragazza ha una forte passione per la danza tanto che in passato aveva superato anche i provini per. Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusivache ci ha spiegato com’èil ruolo della Hostess. Una divisa che però è alquanto familiare pervisto che i suoi familiari lavorano nel settore dell’aviazione: “Mio padre è un pilota e mia madre è assistente di ...