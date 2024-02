Grande Fratello | l’opinione di Chia sulla trentottesima puntata

corso della 38esima puntata del Grande Fratello, A commentare il percorso degli inquilini, l'unica fino ad ora non abbia dimostrato la sua grande se e né ma esprime " come sempre - la sua opinione: "

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Devo solo pazientare un paio di settimane ancora, poi finalmente arriveranno in tv due tra i miei programmi preferiti in assoluto. Dal 7 marzo, infatti, riparte Pechino Express e qualche giorno prima, il 4 marzo, debutterà Italia Shore. E perché mi piacciano così tanto è presto detto. Gli Shore (tutti, dall’iconico Jersey al Geordie) sono quanto di più trash esista al mondo, e sono FIERI di esserlo. Non si nascondono dietro un dito, non fingono buoni sentimenti stile “ma non ci sono cattiverie tra noi veterani!” (cit. la cuoca brucialasagne) per accalappiare il generalista. In una tv piena di cafonazzi ripuliti, a loro di ripulirsi non gliene sbatte proprio nulla. Sono sboccati, incontenibili, sopra le righe, eccessivi in tutto, letteralmente too much sempre e comunque. E li si ama proprio per questo. E Pechino Express, beh… Perché io lo trovi INDISCUTIBILMENTE il migliore programma ...