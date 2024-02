Grande Fratello | le novità della prossima edizione | nuova casa e amici quattro zampe

Altro che chiusura, Mediaset si tiene il Grande Fratello (con Signorini): ma ci sarà una grande novità

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In queste ore è arrivata la smentitapossibile chiusura del, infatti il programma tornerà con unama effettivamente ci saranno tantissimi cambiamenti. Il reality potrebbe tornare su Canale 5 nell’autunno del 2024 con una location diversa, dicendo addio al loft di Cinecittà che ha accompagnato gli inquilini per oltre vent’anni. Inoltre, potrebbe essere introdotto nel cast un concorrente bonus.: smentita la chiusura Le voci sulla chiusura delsembravano concrete, ma in queste ore è arrivata la notizia dagli esperti del settore. Nonostante le recenti polemiche che hanno avvolto lapiù spiata d’Italia e le ipotesi circa la volontà degli autori di far ...