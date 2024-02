Granchio blu, da Regione e Governo i finanziamenti per sostenere le imprese danneggiate

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bologna, 22 febbraio 2024 - Ile laEmilia-Romagna sosterranno ledalblu. In che modo? Attraverso l'estensione alle stesse del Fondo di solidarietà nazionale (Fsn), l'incentivo che ha l'obiettivo di promuovere interventi di prevenzione per fronteggiare non solo i danni subiti da aziende agricole, ma anche quelli causati da calamità naturali o eventi eccezionali. Dallaanche un milione di euro per i pescatori che raccolgono ilblu a 1,5 euro al chilo. Il provvedimento "Siamo contenti delle nuove disposizioni del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare - dichiara Alessio Mammi, assessore regionale all'Agricoltura, Caccia e Pesca - che estendono agli acquacoltori colpiti dai danni provocati ...