Golf | anche Charlie Woods | figlio di Tiger | nelle qualificazioni per il torneo del PGA Tour in Florida

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024)di, inai nastri di partenza delleper entrare al The Palm Beaches di Hobe Sound,del PGAconosciuto fino allo scorso anno come Honda Classic. Un banco di prova importante per il giovaned’arte, che oggi proverà a ottenere il pass per la qualifica di lunedì prossimo, che metterà in palio quattro posti per lo storico evento sul green dal giovedì successivo, il 29 febbraio, fino a domenica 3 marzo. Il quindicenne ha già giocato al fianco del leggendario papà nel PNC Championship di Orlando, sogna ora di disputare la prima gara della sua carriera sul massimo circuito americano maschile insieme ai big di tutto il mondo. SportFace.