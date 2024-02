Giustizia tra generazioni e Costituzione | il dibattito ASviS

La Giustizia tra generazioni e l'ambiente in Costituzione - Eventi - Ansa.it

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’evento ha ospitato un confronto tra esperti e i ministri Abodi e Casellati, a partire dalle proposte dell’Alleanza, per mettere in pratica il principio costituzionale e favorire la partecipazione giovanile alla vita democratica. Per il secondo anno, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile () ha celebrato l’inserimento indel principio diintergenerazionale, posto alla base del concetto di sviluppo sostenibile, con unLive dal titolo “Latra: dalla modifica dellaalla pratica” che si è tenuto il 22 febbraio alle 10.00. Con la riforma che nel 2022 ha modificato gli articoli 9 e 41, è stato sancito l’obbligo della Repubblica di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi “anche ...