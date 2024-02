Giulietta Masina | la Charlot del cinema italiano

"Mia zia Giulietta Masina, la Charlot in gonnella che piaceva a Clark Gable"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il 22 febbraio 1921 nasceva: in onore del suo compleanno proviamo a restituire il ritratto complesso e sfaccettato di un’artista che è entrata come un uragano nele ha scombinato le carte in tavola. Pallina, Gelsomina, Cabiria:, soprannominata “the female” in ambito anglofono, ha portato in scena un corollario di personaggi distinti tra loro ma che si uniscono sul viso dell’attrice, una maschera malinconica e sorridente al tempo stesso, a metà trae Pierrot. E poi il sodalizio sentimentale e professionale con Federico Fellini, dovediventa l’anima e la mente di alcune delle più importanti opere del regista riminese. Gelsomina e Cabiria, nel chiaroscuro del sogno...