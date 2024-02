Giornata delle malattie rare Oltre due milioni di italiani ne sono affetti | “Il 2024 anno cruciale”

Il 29 febbraio è la Giornata Mondiale delle Malattie rare

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Trisomia 13 (o sindrome di Patau), angioite allergica, sclerosi laterale amiotrofica, emofilia.solo alcunepatologieesistenti e che unadedicata vuole ricordare. Il 29 febbraio, il giorno più raro del calendario, si celebra infatti in tutto il mondo la(oDisease Day). Un’occasione che associazioni e pazienti ritengono importante per ricordare alle istituzioni le criticità che ancora persistono e per offrire campagne di educazione sociale. Da alcuni anni, perciò, la ricorrenza si è estesa all’intero mese, e tutto febbraio è dedicato alla sensibilizzazione sul tema. In Italia, le persone affette da...

