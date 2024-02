Giorgio Palù si dimette dalla presidenza di Aifa | “Rinnovo di un anno offensivo Da Schillaci totale assenza di ascolto”

Come un fulmine a ciel sereno, questa mattina sono arrivate le dimissioni del presidente dell' Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), Giorgio Palù : nelle prime dichiarazioni raccolte dall' AdnKronos , quello che ormai è l'ex numero uno dell'Agenzia ha dichiarato che il motivo per cui lascia l'incarico non riguarda soltanto la

