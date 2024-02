Giorgia Soleri torna a parlare di Damiano David | “Mi è stato diagnosticato l’ADHD ed è stata la causa della fine della mia ultima relazione”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 22 febbraio 2024)ta acon. I due, dopo una storia d’amore che ha appassionato numerosi fan durata circa 4 anni, si sono lasciati a Giugno dello scorso anno. Ieri, l’influencer ha risposto ad alcune curiosità su Instagram ed èta a svelare uno dei tanti motivi che ha inciso sulla rottura con il cantante dei Maneskin. Ma non solo. In particolare infatti laha svelato di aver(disordine dello sviluppo neuro psichico del bambino e dell’adolescente, caratterizzato da iperattività, impulsività, incapacità). Ecco come ha risposto ad un’utente che le chiedeva come faceva a gestire casa da sola con cane ...