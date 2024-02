Ginnastica artistica | le Fate tornano in Serie A | D’Amato | Villa | Iorio | Andreoli e Esposito leader ad Ancona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) LaA1 diripartirà da, dove sabato 24 febbraio andrà in scena la seconda tappa del massimo campionato italiano a squadre. La stagione prosegue nel capoluogo marchigiano dopo l’apertura di due settima fa a Montichiari, prosegue la lunga cavalcata che condurrà agli Europei di Rimini in primavera e soprattutto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Il meglio che l’Italia può offrire in campo internazionale sarà impegnato in questa occasione, ad eccezione di Vanessa Ferrari e Martina Maggio. La Brixia Brescia si presenterà ancora una volta con tutti i favori del pronostico dopo la vittoria nella gara d’apertura. La corazzata del DT Enrico Casella e del Presidente Folco Donati andrà a caccia del 22mo scudetto della propria storia, facendo affidamento su praticamente tutte le ...