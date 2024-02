Gianluca Galliani | “Vi racconto il mio calcio tutto rock e passione”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ile la musica mi accompagnano da anni, faccio delle mie passioni un lavoro per non lavorare mai". Sorride, tifoso innamoratissimo col cuore diviso a metà (“rigorosamente biancorossonero”) stregato dal pallone grazie a papà Adriano che lo accompagnò per la prima volta allo stadio dopo la vittoria degli azzurri ai Mondiali del 1982.aveva appena 6 anni, si accomodò sugli spalti del vecchio “Sada“ per vedere il Monza appena tornato in B e da allora, col primo amore calcistico, nacque una grande. Oggi quel bambino-tifoso è diventato un manager di successo, però ogni benedetto weekend è lì, ombra inseparabile del papà oggi ad del Monza. E’ stato così anche domenica sera, quando Adriano esono arrivati insieme ...