Giancarlo muore a 42 anni dopo l’operazione a un polso rotto | disposta l’autopsia

Muore a 42 anni in ospedale dopo un'operazione al polso: la tragica fine di Giancarlo Nichetti è un mistero

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dramma per la morte di un idraulico avvenuta in ospedale martedì mattina. La vittima si chiamavaNichetti, aveva 42ed era di Chieve. Grande scalpore per il decesso, le cui cause sono ancora da chiarire. Poche le notizie che sono trapelate e forte il cordoglio in paese, dove Nichetti era molto conosciuto e stimato, anche per la sua grande generosità. Secondo le informazioni fin qui pervenute, tutto avrebbe avuto inizio venerdì quando Nichetti, appassionato di moto, aveva preso la propria due ruote a motore ed era andato a fare un giro.Leggi anche: Sedicenne morto in strada nel giorno del compleanno: “Ucciso da mix di alcol e droga” La dinamica dell’incidente L’incidente è avvenuto a Bagnolo venerdì scorso. Mentre stava passando per il paese con la sua moto, un’auto è uscita da un cancello e lo ha toccato, provocando la sua caduta. ...