Giancarlo Fulgenzi, la mostra in Fraternita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Arezzo, 22 febbraio 2024 – Il Palazzo didei Laici in Piazza Grande è lieta di accogliere, in unache sarà inaugurata Sabato 24 febbraio alle ore 16,30, il Maestroche esporrà le sue opere più recenti. Il Primo Rettore e il Magistrato hanno fortemente voluto che tali opere fossero esposte in un luogo ricco di Storia qual è il Palazzo die sono riconoscenti all’amicoper aver accettato questo invito. La, oltre alle opere del maestro, vede esporre anche le opere di due artisti, Silvia Peruzzi e Luigi Raimondi. Lasarà aperta dal 24 febbraio al 9 marzo 2024 e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10,30 alle 18,00.