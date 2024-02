12.45 Germania,studente accoltella 4 compagni "Diversi studenti" sono stati "feriti in una scuola" a Wuppertal, nell'ovest della Germania. Così l'agenzia tedesca di stampa Dpa, mentre il tabloid Bild

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 12.45 "Diversi studenti" sono stati "feriti in una scuola" a Wuppertal, nell'ovest della. Così l'agenzia tedesca di stampa Dpa, mentre il tabloid Bild aggiunge dettagli: a colpire i ragazzi con un coltello, in una scuola superiore, sarebbe stato un allievo adolescente. "Almeno 4 i feriti, non è chiaro quanto gravemente", aggiunge la Bild. Secondo la Polizia, continua, "non si può escludere che si tratti di un atto di follia omicida". In custodia cautelare un sospettato, dice la Polizia. In azione le forze speciali.