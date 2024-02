Germania | studente ferisce a coltellate compagni di classe | feriti 4 alunni

Germania, 4 studenti feriti a coltellate da compagno di classe

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Quattrosono staticon un coltello da un compagno dia Wuppertal, nellaoccidentale. Il presunto aggressore, rimasto ferito a sua volta, è in custodia. Sul posto, oltre alla polizia e ai servizi di emergenza, era presente anche un'unità speciale delle forze di sicurezza. La scuola teatro dell'accaduto è

