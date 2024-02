Gemma | la nuova AI open source di Google

Gemma, nuova famiglia di modelli open source di Google DeepMind

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con Uomini e Donne il famoso dating show condotto da Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14,45 su ... (ilcorrieredellacitta)

Sveliamo come provare subito Google Gemma in locale, sui propri sistemi: Google Gemma è una nuova famiglia di modelli generativi aperti, progettata per assistere sviluppatori e ricercatori nella costruzione responsabile di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. msn

Google a tutta IA: arrivano Gemma e i piani business di Gemini: Saper usare l'AI consente di risparmiare molto tempo, ma con alcune accortezze si ottengono risultati migliori Vi siete mai chiesti quale sia un modo intelligente o utile per usare l'AI Si parla tant ... informazione

Reddit, svelato l'accordo con Google: 60 milioni per addestrare i modelli d'IA: Sempre a proposito d’IA, Google ha svelato ieri sera Gemma, la nuova intelligenza artificiale open source e responsabile che è stata etichettata come la sorella di Gemini. tech.everyeye