Garlando su Osimhen | “Almeno lui c’è”

Garlando sulla Gazzetta: "Osimhen totem scudetto. Sperando Kvara ritrovi smalto e sorriso"

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Luigi, giornalista, ha fatto, come di consueto, il punto sulle italiane in Champions. Ha parlato anche del Napoli ovviamente nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Focus su, tornato dall’Africa e al goal, e di Kvara. Spazio anche a Calzona, che cercherà di far attecchire le proprie idee e ad un Napoli che sembra essersi ritrovato contro il Barcellona. Di seguito le parole usate dal giornalista.: “Ha fatto goal il totem dello scudetto” Il giornalista della rosea ha scritto in merito al Napoli europeo: “lui c’è. È tornato dall’Africa e forse dal passato. Ha fatto gol il totem dello scudetto. A lui si aggrappa Napoli e all’orgoglio di cui la squadra dispone ancora. Lo ha dimostrato nel finale di primo tempo, in cui ha ripreso in pugno la partita, e nel finale del secondo ...