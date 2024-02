"Game Over" : L'evento contro il cyberbullismo presso l'istituto De Curtis di Ercolano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024), il progetto promosso in sinergia con CoreCom Campania e associazione Punto e a Capo. Tavola rotonda, proiezione del film “L’Oro di Scampia” e microfono aperto agli studenti La Dirigente Laura Patrizia Cagnazzo: “Bullismo esono un fenomeno deflagrante. La vittima è reale, non virtuale. Come scuola proviamo a fornire ai nostri ragazzi strumenti di difesa per renderli consapevoli nell’approccio ai pericoli della rete. Le nostre sono scuole di frontiera” Progetto “” NAPOLI. “”: è questo il titolo della tavola rotonda sulin programma venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 9:00Comprensivo De– Ungaretti di ...