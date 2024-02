Futuro Osimhen, annuncio dell’agente: “Non andrà a giocare lì”

(Di giovedì 22 febbraio 2024), l’agente svela in diretta dove potràil bomber azzurro la prossima stagione: le sorprendenti dichiarazioni A decidere la gara d’andata degli ottavi di Champions League ci ha pensato. Il gol del nigeriano, al minuto 75, ha riportato in pari il risultato e rimandato il discorso qualificazione al ritorno, quando gli azzurri saranno ospitati all’Estadio Olimpico di Barcellona. Alla prima gara di ritorno dalla Coppa d’Africanon si è fatto trovare impreparato, nonostante sia visibilmente fuori condizione, dimostrando di avere la stoffa dei grandi campioni, quelli abituati ad un certo tipo di partite, come quelle di Champions. Del suo rendimento ne ha parlato l’agente Andrea D’Amico, ex intermediario di, ai microfoni di Radio CRC, durante la ...