Furti in serie in abitazioni e cantieri, quattro arresti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbero commesso tra gennaio e luglio 2023 decine diinedili pubblici e privati del Napoletano, iuomini raggiunti dalle misure emesse dal gip del tribunale di Napoli Nord ed eseguite dai carabinieri per i reati di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale: un uomo, ritenuto colui che ha commesso il maggior numero di colpi, è finito in carcere, due ai domiciliari e un quarto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, è emerso che iladri raggiungevano i bersagli prescelti di notte e con auto spesso rubate; in qualche circostanza le forze dell’ordine sono riusciti a recuperare la reva. ...