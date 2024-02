Fregene | rifacimento del manto stradale in viale di Porto | istituita viabilità provvisoria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Fiumicino, 22 febbraio 2024 – Il Comune di Fiumicino rende noto con un’ordinanza dirigenziale che a partire da oggi, è in vigore laindiper ildel. L’ordinanza istituisce, infatti, la seguente disciplina di traffico, indi– tratto compreso tra via dell’Olivetello e via del Bottegone, dal 22/02/2024 e fino a fine lavori, dalle ore 7:30 alle ore 17:30: restringimento della carreggiata e senso unico alternato, disciplinato da segnaleticae movieri o semafori mobili. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...