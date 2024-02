Fratte | paura per schianto in moto | centauro al Ruggi

Adesso sono i giocattoli ad avere paura di finire dimenticati in BUONI REGALO È possibile acquistare dei 'buoni regalo' per un Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale Strada delle Fratte 3A/7 -

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Unotremendo. A, si è verificato un incidente che ha coinvolto un automobilista e un. Il conducente dell’auto è fuggito subito dopo lo, quasi come se non si fosse accorto di nulla. Come riportato da La Città, l’incidente è accaduto nella serata di ieri, in via Carlo Gatti a Salerno e si è temuto il peggio per il ragazzo, al quale l’investitore non ha prestato soccorso. L’impatto si è verificato a, per cause ancora in corso di accertamento. Portato aldi Salerno, dopo l’intervento di un’ambulanza, ilciclista non è in pericolo di vita. Segui ZON.IT su Google News.