Francesca Neri | andare avanti dopo Claudio Amendola

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 22 febbraio 2024), la stimata attrice, sembra aver trovato un nuovo interesse amoroso in seguito alla separazione da. Recentemente, è stata avvistata accanto a Silvano Loia, il manager di Rai Way, segnando la prima volta che è stata associata a un altro uomoil suo matrimonio di 25 anni con il suo collega attore. Un fine settimana a Firenze: momenti di romanticismo catturati Fotografati durante un weekend a Firenze, in concomitanza con il suo sessantesimo compleanno,e Silvano Loia sono stati visti insieme. Sebbene i dettagli della loro relazione rimangano speculativi, i paparazzi hanno intravisto i loro momenti intimi, con la maggior parte del tempo trascorso appartati nella loro camera d’albergo. Separazione rispettosa: ...