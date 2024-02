Formula uno: Christian Horner licenziato dalla Red Bull?

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024)uno. La Redda qualche settimana ha iniziato un’indagine interna che coinvolgono il Team Principal,Mentre le monoposto sono impegnate in pista per la tre giorni di test in Bahrein, launo, nelle ultime settimane, è sempre più interessata alla vicende interne alla Redche coinvolgono il team principal della scuderia austriaca,. La Redha iniziato settimane fa un’indagine interna, come ha confermato il diretto interessato, per capire se le accuse lanciate al boss Redsiano vere oppure no. La vicenda risalirebbe a qualche tempo fa, con una denuncia fatta da una dipendente, della quale non si conosce il nome né il ruolo che ...